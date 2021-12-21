Москалькова не считает нужным принимать новый закон о СМИ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что нужно сохранить действующий закон о средствах массовой информации, хотя и признает, что некоторые его положения не в полной мере отвечают нынешним реалиям.

"Чаще всего, когда мы говорим о законах 90-х годов, мы говорим о том, что они устарели и требуют своей замены. Вот сегодня я не отношусь к сторонникам тех людей, которые считают, что закон "О средствах массовой информации" 1991 года нужно было бы поменять", - сказала она, выступая во вторник на конференции "Три десятилетия российского медийного законодательства: итоги и перспективы".

Омбудсмен заметила, что закон о СМИ "действительно уже не в полной мере отвечает реалиям сегодняшнего дня и по своей терминологии, и по своей архитектуре, и по новым требованиям в юридической технике"

"Но уж больно страшно потерять те завоевания, которые были закреплены в этом законе. А именно он закрепил запрет цензуры, право на учреждение и регистрацию независящих от государства и политических партий газет, журналов, радио, агентств новостей", - добавила Москалькова, назвав это огромным достижением для российского общества.