Япония продлевает на неопределенный срок въездные ограничения из-за "омикрона"

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил во вторник на пресс-конференции, что власти страны продлевают на неопределенный срок въездные ограничения из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса.

"Въездные ограничения, включающие запрет на выдачу новых виз иностранцам, были введены до конца декабря. Однако у нас все еще нет научной информации о степени заразности омикрон-штамма и вероятности тяжелых симптомов у инфицированных, - подчеркнул Кисида. - В связи с этим решено на неопределенный срок продлить соответствующие ограничения".

Полный запрет на выдачу новых виз действовал в Японии с декабря 2020 года, и в ноябре его было решено смягчить. Однако в связи с распространением в мире омикрон-штамма правительство с 30 ноября вновь вернулось к прежней политике практически полного закрытия границ.

В настоящее время в страну могут свободно въехать только японские граждане, аккредитованные дипломаты и иностранцы, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание. Допускается также крайне ограниченная выдача виз в так называемых исключительных случаях, в том числе по гуманитарным соображениям.