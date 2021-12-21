Около 60 тыс. детей планируют привить от ковида в Курской области

КУРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Около 60 тыс. детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет планируют привить от коронавируса в Курской области в 2022 году, сообщил на заседании оперштаба региона замгубернатора области Андрей Белостоцкий.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

"Приказ вышел об утверждении национального календаря профилактических прививок на 2022 год, куда вошла вакцина "Спутник М" - вакцина для детей 12-17 лет. Мы заказали 6 тыс. доз - это 10% от необходимого числа привитых, нам надо привить 60 тыс. детей и юношей", - сказал Белостоцкий.

Как отметил замгубернатора Курской области, вакцинация от коронавируса детей и подростков будет проводиться после согласия родителей или опекунов. По данным Курскстата, на 1 января 2021 года в регионе насчитывается более 185 тыс. человек моложе трудоспособного возраста.

К 21 декабря в Курской области первый компонент вакцины от ковида получили более 623 тыс. человек, завершили вакцинацию около 594 тыс. жителей региона. Регион достиг 84% от плана по вакцинации населения.

С начала пандемии в Курской области выявлено 80 649 случаев заражения коронавирусом, 1 958 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.