Свыше 180 врачей Подмосковья получили земельные участки с начала действия программы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 180 медицинских специалистов, работающих в Московской области, получили земельные участки в регионе с момента начала действия данной меры поддержки. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"С начала июля земельные участки получил 181 врач в 25 городских округах. В работе - еще 97 заявок. Благодаря данной мере мы рассчитываем привлечь в отдаленные территории региона новые медицинские кадры, а также поддержать уже работающих специалистов. Наибольшее количество участков получили врачи городских округов Воскресенск, Бронницы, Дмитровский, Луховицы, Можайский, Зарайск и Шатура", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области - министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что врачам предоставляют участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства на срок до 6 лет. При условии строительства дома землю можно оформить в собственность бесплатно. Также в министерстве отметили, что участки, передаваемые врачам, имеют транспортную доступность, возможность подключиться к электросетям, а также войти в программу социальной газификации.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что самое большое количество участков передали в Воскресенске - землю получили 28 врачей.

В сообщении поясняется, что получить земельные участки могут врачи Подмосковья, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения, имеют стаж не менее трех лет по одному из 36 видов специальностей в 31 городском округе региона.