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Вакцина от коронавируса для подростков начнет поступать в Татарстан в начале года

Министр здравоохранения республики Марат Садыков заявил, что работа по вакцинации подростков будет вестись в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Первые дозы вакцин от COVID-19 для подростков начнут поступать в Татарстан в начале следующего года. Об этом ТАСС во вторник сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

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"Я думаю, вакцина начнет поступать в начале 2022 года в Татарстан. Это будет добровольно", - сказал Садыков.

О каком количестве доз идет речь, министр ответить затруднился. "Мы пока только еще анализируем данный вопрос. Поэтому это будет известно где-то после 28 декабря", - сказал Садыков, отметив, что работа по вакцинации подростков будет вестись в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

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РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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