Госдума ввела ответственность за неполную уплату алиментов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроекты о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Статья 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях дополняется уточнением, согласно которому неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей без уважительных причин в течение двух месяцев "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", повлечет предусмотренное наказание. Неплательщику, согласно действующей редакции КоАП, могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей.

Госдума также приняла закон о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ, которая сейчас предусматривает в том числе исправительные и принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года за неоднократную неуплату алиментов.

В норму вносится уточнение, согласно которому неуплата средств "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", на содержание детей или нетрудоспособных родителей повлечет предусмотренное наказание. При этом неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности в порядке, установленном правительством.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "в настоящее время злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении". В результате обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей. Володин указывал на недопустимость ситуаций, "когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания".