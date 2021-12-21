В Ленобласти разрешили ресторанам и кафе работать в новогоднюю ночь до двух часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Кафе и рестораны в Ленинградской области смогут работать в Новый год и Рождество до 02:00. Постановление об ограничениях, которые будут действовать на территории региона в новогодние праздники, подписал во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Кафе и рестораны с ковид-паспортом смогут работать в новогоднюю и рождественскую ночь до 02:00 часов, но у их посетителей должны быть "антиковидные" документы", - говорится в сообщении.

В новом постановлении родителям разрешено посещать утренники в детских садах и школах, для этого нужен QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, проведенный за 48 часов. Также определена работа детских оздоровительных лагерей до 1 марта 2022 года: необходимые медицинские документы и условия пребывания во время смены.

По ранее принятому постановлению в Ленинградской области действует запрет на работу ночных клубов, дискотек и концертных организаций после 23:00, для их посещения необходимо наличие QR-кода или ПЦР-теста. Кафе и рестораны, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, стоматологические клиники, бани и бассейны, а также кинотеатры, оформившие паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 (для этого 95% сотрудников должны иметь документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания в течение последних шести месяцев), могут работать без требования у посетителей "антиковидных" документов. Остальные обязаны спрашивать у посетителей QR-коды или трехдневные отрицательные ПЦР-тесты.

В музеи, театры и внемузейные пространства посетители и организованные группы, кроме групп несовершеннолетних, смогут пройти при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста.

В регионе разрешается проведение массовых мероприятий, организованных региональными и муниципальными властями. Обязательное условие - наличие у всех участников "антиковидных" документов. Мероприятия численностью свыше 50 человек требуют согласования с Роспотребнадзором, причем в красной зоне количество участников мероприятий не может превышать 300 человек, а в зеленой можно собрать до 1 тыс. человек.