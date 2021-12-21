Дума приняла закон о льготах для добровольцев, участвующих в защите госграницы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о предоставлении мер поддержки и льгот россиянам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы РФ.

"Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов вправе оказывать гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы, меры поддержки, в том числе осуществлять материальное стимулирование, предоставлять льготы и компенсации в объеме и порядке, определенных законодательством субъектов РФ и муниципальными правовыми актами", - говорится в законе. Такие изменения вносятся в федеральный закон "О Государственной границе РФ".

В пояснительной записке уточняется, что добровольцам, участвующим в защите границы, предлагается предоставлять меры поддержки, "действующие в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции". Авторы отмечают, что сегодня в защите госграницы участвуют 12 939 россиян в составе 1 216 добровольных народных дружин. "Кроме того, пограничным органам оказывают содействие в реализации возложенных задач и функций около тысячи членов казачьих обществ в составе 93 добровольных народных дружин", - указано в сопроводительных материалах.

"Вместе с тем анализ применяемых в приграничных субъектах РФ мер поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в защите государственной границы РФ, свидетельствует о формировании неоднозначной правоприменительной практики", - указывают авторы законопроекта. В каких-то регионах им установлены соцгарантии и компенсации, в каких-то нет. Принятие законопроекта "будет способствовать привлечению и поддержке граждан, участвующих на добровольных началах в защите государственной границы РФ, что окажет положительное влияние на обеспечение безопасности РФ".