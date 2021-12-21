Межрегиональный фестиваль РГО на Урале собрал в пять раз больше участников, чем ожидалось

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Фестиваль Русского географического общества (РГО) "Открываем Россию заново. Всей семьей!" собрал в Екатеринбурге более 11 тыс. участников, сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС председатель Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", ректор Уральского педагогического госуниверситета Светлана Минюрова. В сентябре она сообщала, что на фестивале в Екатеринбурге ожидают почти 2 тыс. посетителей.

"Фестиваль прошел в пяти федеральных округах, более 40 тыс. человек, по общим подсчетам, активнейшим образом приняли участие. Еще у нас были конкурсы, а в конкурсах принимали участие те, кто на портал выкладывал свои работы - здесь около 3 тыс. участников. Если говорить конкретно в Екатеринбурге - 11 800 человек, мы работали в центральном парке", - сказала Минюрова.

Минюрова отметила, что организаторы планируют, что мероприятие будет проходить во всех федеральных округах. В этом году фестиваль прошел в Уральском, Сибирском, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах. Фестиваль стартовал 12 сентября в Екатеринбурге, для участников было организовано 12 тематических площадок, все активности были направлены на то, чтобы рассказать семьям, что в России можно интересно путешествовать. В частности, была организована экспозиция автомобилей, на которых можно отправиться в тур, экскурсии по детской железной дороге, лекции, мастер-классы, предложения от тур операторов, vr-зона путешествий.

По ее словам, событие поспособствовало привлечению в ряды РГО новых членов. "Во время фестиваля мы вручали торжественно новые членские билеты, было примерно человек 30, которые вступили в ряды РГО", - сказала Минюрова. В Башкирии к обществу присоединились более 20 человек, отметила исполнительный директор регионального отделения общества Гузель Зайнуллина.

Проект фестиваля появился в Москве в 2014 году, за время его существования число посетителей достигло 750 тыс. человек. Позже возникла идея наряду с центральным фестивалем проводить еще один, но уже в регионах - межрегиональный фестиваль РГО "Открываем Россию заново. Всей семьей!".