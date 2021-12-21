Мишустин заявил, что РФ нужно быть готовой к любому сценарию распространения "омикрона"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия должна быть готова к любому сценарию распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом.

"Мы видим, что происходит в других государствах, в некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растет особенно быстро, - констатировал председатель правительства. - Нам надо быть готовыми к любому сценарию, учитывать опыт других стран".

По его словам, "в этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов". "На проведение их генетического анализа правительство выделит нашим эпидемиологам дополнительно около 90 млн рублей", - объявил Мишустин.

Он пояснил, что "своевременные исследования важны для предупреждения распространения инфекции, а также оценки эффективности существующих ПЦР-систем при создании вакцин".

На нынешнем заседании премьер-министр предложил обсудить ситуацию с распространением ковида в РФ, "в том числе на фоне появления в мире нового штамма". "Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что его распространение может повысить нагрузку на систему здравоохранения и привести к увеличению числа госпитализаций", - отметил председатель правительства.

Мишустин потребовал не снижать частоту тестирования на коронавирус в регионах страны.

"В преддверии новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения. Важным остается и тестирование граждан на инфекцию, его объемы снижать недопустимо", - сказал он.