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Пандемия COVID-19
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Собянин назвал спокойной ситуацию с коронавирусом в Москве

От предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в Москве снижается каждую неделю, ситуацию можно назвать спокойной. Об этом заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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"Ситуация в Москве с коронавирусом спокойная. Мы фиксируем еженедельное снижение уровня заболеваемости. От предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети", - сказал Собянин.

В Москве более 40% больничных коек для пациентов с ковидом находятся в резерве. Собянин рекомендовал главам регионов не выводить полностью из резерва больничные койки в связи с омикрон-штаммом коронавируса.

"Я бы рекомендовал коллегам из других субъектов не выводить полностью коечный фонд, оставляя горячий резерв с учетом того, что мы видим - "омикрон" очень быстро нарастает", - сказал он во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По словам мэра, динамика заболеваемости у омикрон-штамма "выше, чем у "дельты" или предыдущих мутаций. "Будем надеяться, что Новый год пройдет у нас спокойно", - отметил Собянин.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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