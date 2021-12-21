Дума вводит штрафы до 1 млн рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об административных штрафах до 1 млн рублей для операторов связи за пропуск так называемых подменных номеров.

Инициатива была принята в первом чтении в марте. Как указано в пояснительной записке, ранее Госдумой был принят закон об обязанности операторов связи передавать истинный номер абонента при передаче коротких текстовых сообщений, а также установлении голосовых соединений как в телефонной сети связи, так и в сети передачи данных. "Действия по подмене абонентских номеров и уникальных кодов идентификации в сети связи общего пользования причиняют ущерб интересам государства и общества", - говорится в проекте.

Ко второму чтению глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предложил поправки, существенно увеличивающие размер штрафов. По словам депутата, закон "О связи" "напрямую обязывает операторов доставлять абоненту звонок под оригинальным номером", но эта норма повсеместно игнорируется, так как наказание за ее нарушение не предусмотрено. В этой связи поправками предлагается установить административные штрафы для должностных лиц от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

"Хочу верить, что столь высокий размер штрафов сделает для операторов связи пропуск подменного номера экономически невыгодным", - подчеркнул Хинштейн.