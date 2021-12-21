Приложение "Парковки России" начнут тестировать в Санкт-Петербурге 28 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Тестовую версию мобильного приложения "Парковки России" запустят в Санкт-Петербурге 28 декабря. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы запускаем "Парковки России" - тестовую версию столичного приложения "Парковки Москвы", которым с 28 декабря можно будет пользоваться в Санкт-Петербурге. Это особенно удобно для тех, кто часто бывает в обоих городах", - говорится в публикации.

Пользователей приложения ждет несколько часов бесплатной парковки в Петербурге, а самых активных - карты "Тройка-Подорожник". "Тестировать будем месяц, после приложение заработает для всех. Деньги от оплаты пойдут в бюджет города, где припаркуетесь", - добавили в посте.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова также приводятся в сообщении, столичными парковками пользуются более 125 тыс. водителей автомобилей с петербургскими номерами, а москвичи часто выбирают Петербург для поездок на машине.

"Мы расширяем функционал нашего приложения, для удобства водителей, которые часто бывают в обоих городах, в нем можно будет оплачивать и парковки Петербурга. За время работы приложения мы получили и учли много идей пользователей, какие функции можно добавить, так другим городам не придется тратить на это время и ресурсы", - сказал Ликсутов.