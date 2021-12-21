Дума приняла в I чтении поправки об уголовном наказании лихачей за злостное нарушение ПДД

Документ предусматривает, что уголовная ответственность будет наступать в том числе за превышение скорости на величину более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Поправки в Уголовный кодекс РФ гласят, что штраф в таком случае составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух. Такое преступление также будет наказываться обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами на срок до двух лет или же лишением свободы на срок до двух лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Законопроект устанавливает, что дела по проектируемой статье будут рассматриваться районными судами. При этом данные нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым. Как уточняли авторы инициативы в пояснительной записке, согласно данным статистики, "более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости".

"С февраля по ноябрь произошло более 120 тыс. ДТП. Погибли 13 тыс. человек, более 15 тыс. ранены. Каждый четвертый погибший - с выездом на встречную полосу, каждый девятый - с превышением скоростного режима. Мы надеемся, что этот шаг поможет сберечь жизни людей. Это предполагает народная программа "Единой России". И об этом неустанно говорит президент", - сообщил журналистам во вторник Васильев.