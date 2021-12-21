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Собянин выделил 63 млн рублей на практическое обучение студентов-медиков

В 2022 году гранты получат три медицинских вуза - Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МГМСУ им. А. И. Евдокимова

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 63 млн рублей на реализацию проекта "Школа профессионального роста" для студентов-медиков. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило 63 млн рублей на реализацию проекта практико-ориентированного обучения студентов и ординаторов медицинских вузов "Школа профессионального роста". В 2022 году гранты получат три медицинских вуза - Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МГМСУ им. А. И. Евдокимова. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Проект реализуется с 2018 года. Участники школы - студенты шестого курса и ординаторы второго года обучения, отобранные по результатам конкурса, проходят дополнительное обучение и практику в медицинских учреждениях Москвы. "В 2020 году проект стал лауреатом Премии города Москвы в области медицины. В 2018-2021 гг. выпускниками школы стали 314 человек по 23 специальностям - четыре потока. Обучение пятого потока начнется в январе 2022 года и продлится шесть месяцев", - уточнили в пресс-службе.

Набор в школу осуществляется по наиболее дефицитным специальностям. Среди студентов шестого курса это участковый терапевт и участковый педиатр, в том числе для работы в бригаде неотложной помощи. Среди ординаторов второго года обучения - педиатрия, терапия, общая врачебная практика, оториноларингология, офтальмология, неврология, анестезиология-реаниматология, кардиология, онкология, травматология и ортопедия, аллергология и иммунология, урология, пульмонология, инфекционные болезни.

"В программу "Школы профессионального роста" включены углубленное изучение профильных дисциплин, в том числе с использованием симуляционных методик, специальные модули по пациентоориентированности, врачебной этике, работе с ЕМИАС, юридическим основам работы врача. Участники школы проходят практику в городских больницах и поликлиниках, получая опыт выполнения медицинских манипуляций, отработки действий при неотложных состояниях", - добавили в пресс-службе.

Обучение в проекте проходит без отрыва от основной учебы. Участники получают ежемесячную стипендию в размере 25 тыс. рублей. По окончании обучения выпускники школы обязаны отработать не менее двух лет в одном из столичных учреждений здравоохранения, преимущественно - по месту прохождения стажировки. Соответствующий договор заключается с Департаментом здравоохранения Москвы.

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