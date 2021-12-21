Дума приняла в I чтении законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах и на рынках

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на запрет торговли животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках.

Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. Так, предлагается законодательно закрепить, что места, используемые для продажи животных, должны соответствовать требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Как ранее объяснял автор документа, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, введение требований к местам продажи животных фактически будет означать запрет такой торговли в зоомагазинах и на птичьих рынках, где животные содержатся "в безобразных условиях".

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нередко в зоомагазинах и на птичьих рынках животные содержатся в недопустимых условиях. "Голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Очевидно, что такие ситуации необходимо исключить", - подчеркнул Володин. По его словам, новые нормы о полномочиях правительства устанавливать требования к местам продажи животных создадут дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения.