Основные симптомы "омикрона" и угроза гриппа. О чем говорили на совете по борьбе с ковидом

Минюст в четвертый раз просит Адвокатскую палату лишить статуса адвоката Павлова

В качестве обоснования своих требований ведомство указало, что в 2021 году он 16 раз не явился на следственные действия по делу Ивана Сафронова, чем "фактически отказался от принятой на себя обязанности по его защите"

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