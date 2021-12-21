Основные симптомы "омикрона" и угроза гриппа. О чем говорили на совете по борьбе с ковидом

Число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 41, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией. При этом в целом заболеваемость ковидом в стране снижается шестую неделю подряд, а под медицинским наблюдением находятся около 634 тыс. человек, что является минимумом за несколько месяцев.
ТАСС собрал ключевые тезисы, прозвучавшие на встрече.
"Омикрон" в России
- В России выявлен уже 41 случай заражения омикрон-штаммом (в прошлый четверг вице-премьер Татьяна Голикова говорила о 25 заболевших).
- При этом первые пациенты уже выздоравливают и покидают стационары, отметила Попова. Глава Роспотребнадзора подтвердила, что у большинства инфицированных еще до заражения "омикроном" имелся иммунитет к ковиду, то есть они привились либо переболели.
- Новый штамм, по ее словам, проявил способность заражать не только людей - в отличие от предыдущих версий коронавируса, он может заражать мышей и крыс.
- Основные симптомы заражения "омикроном" - першение в горле, повышение температуры и мышечные боли, они "подчас очень сходны с течением гриппа", рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Заболеваемость падает
- Пока заболеваемость ковидом в России падает - только за прошедшую неделю она уменьшилась на 8,2%. Она снижается в 65 из 85 регионов, а растет только в шести - Курской, Мурманской, Нижегородской и Смоленской областях, Ставропольском крае и Дагестане
- Благодаря этому число так называемых активных случаев, то есть пациентов, получающих медицинскую помощь в данный момент, снизилось до минимума за несколько месяцев: 138 тыс. человек, по данным Минздрава, находятся в стационарах, еще 495 тыс. лечатся амбулаторно. Две недели назад в стране болели в общей сложности 828 тыс., то есть их количество сократилось почти на четверть.
- При этом, отметил Мурашко, прямо сейчас от ковида лечатся более 40 тыс. детей. Это примерно на треть больше, чем месяц назад.
- В Москве, с которой начинались все предыдущие волны эпидемии в России, "ситуация <...> с коронавирусом спокойная", заявил мэр столицы Сергей Собянин. Более 40% больничных коек для пациентов с ковидом в городе находятся в резерве, что заметно превышает общероссийский уровень.
Коллективный иммунитет растет
- Уровень коллективного иммунитета в России растет - сейчас он составляет 58,8%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В прошлую пятницу он был равен 58,2%, а за неделю до этого - 55,7%.
- Хотя бы одну дозу вакцины от ковида получили уже почти 76 млн россиян, более 70 млн человек завершили курс вакцинации. Почти 10 млн жителей России уже прошли повторную вакцинацию, которая, согласно результатам исследования, эффективна и против нового омикрон-штамма, заявил Мурашко.
- Министр здравоохранения напомнил, что ревакцинация от ковида рекомендована каждые шесть месяцев, однако отметил, что из-за информации о повторных случаях заражения "особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены". Как именно их следует пересмотреть, Мурашко не уточнил. Ранее власти не исключали сокращения рекомендованных сроков ревакцинации по примеру ряда зарубежных стран.
Проблемы с тестированием
- При этом на заседании была поднята проблема сокращения количества тестов - охват тестированием на ковид, по данным Поповой, уменьшается в 52 регионах, хотя и "не ниже той планки, которая заложена в нормативе". Только в 20 субъектах Федерации этот показатель, напротив, растет.
- Премьер-министр потребовал не снижать объемы тестирования россиян на новую инфекцию в преддверии новогодних праздников: "Прошу глав российских субъектов проконтролировать, чтобы это требование строго соблюдалось на ваших территориях".
Угроза гриппа
- Глава Роспотребнадзора также предупредила об угрозе другой инфекции, которая в прошлом году была почти незаметна на фоне пандемии, - гриппа.
- Эпидемический порог по нему, по словам Поповой, превышен уже в 65 российских регионах, притом что две недели назад их было только 45.
- На данный момент от гриппа привились 44,5% россиян, что заметно меньше показателей предыдущего года - к прошлому Новому году охват вакцинацией от этой болезни достигал 60%.
- Благодаря этому, отмечала тогда глава Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом в стране оказалась минимальной за 20 лет, а случаи заражения были "просто единичными".