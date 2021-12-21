Начался прием заявок на конкурс для педагогов "Учебный 2022 год с Марусей"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. В России стартовал прием заявок на конкурс для педагогов "Учебный 2022 год с Марусей", организованный при поддержке Министерства просвещения. Творческие работы будут приниматься до 20 января следующего года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"Учителям предлагается в доступной и интересной форме рассказать, как голосовые ассистенты помогают в учебном процессе. Авторы лучших работ получат "умные" колонки "Капсула Мини" с голосовым помощником Марусей", - рассказали в пресс-службе.

Подготовить творческую работу можно в любом формате: видеоролик, презентация, текст или план урока. Проект необходимо разместить на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #УчимсяСМарусей и пройти регистрацию на сайте конкурса.

"Мы рады поддерживать социальные инициативы российских IТ-компаний, благодаря которым учителя могут стать ближе к цифровым технологиям. Мы знаем, что у голосовых помощников и искусственного интеллекта большие перспективы, и предлагаем педагогам познакомиться с их возможностями. Уверен, что это будет интересно, полезно и дополнит традиционные школьные уроки", - отметил директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец.

Конкурс "Учебный 2022 год с Марусей" проводится компанией VK совместно с образовательными платформами "Сферум" и "Учи.ру" при поддержке Министерства просвещения. Победители будут объявлены 31 января.