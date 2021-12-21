Количество коек в ковид-госпиталях Саратовской области сократили еще на 345 мест

ТАСС, 21 декабря. Саратовская область сократила число инфекционных коек в больницах региона до 1 920, возвратив к основному профилю работы еще 345 коек. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения региона Олег Костин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Среднесуточное число выписанных с выздоровлением четко превышает число госпитализируемых, уменьшается число тяжелых пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. Это позволяет продолжать сокращать ковидные койки с целью перевода их в плановый режим работы и уделять особое внимание профилактическим мероприятиям. В течение этой недели у нас сокращены еще дополнительно 345 коек", - сказал он.

По словам Костина, в Саратовской области, как и в целом по России, наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. В регионе сокращается число пациентов в стационарах и получающих лечение на дому. Он также уточнил, что в области развернули 1 920 инфекционных коек на базе 15 учреждений здравоохранения. Всего же в ковид-госпиталях медицинскую помощь получают 1 543 человека, доля свободных коек - около 19%.

По данным оперштаба Саратовской области, в регионе за последние сутки зарегистрировали 342 новых случая коронавирусной инфекции. Четвертый день подряд выявляется менее 350 случаев, а снижение заболеваемости продолжается четвертую неделю. Общее количество заболевших COVID-19 составляет 129 920 человек. Выздоровели с начала эпидемии 115 477 человек.