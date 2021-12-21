Материалы по результатам экспертиз "екатеринбургских останков" будут опубликованы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Материалы Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертиз "екатеринбургских останков" будут опубликованы на официальных ресурсах для общего сведения всей церкви, и, как ожидается, это произойдет в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник ТАСС секретарь комиссии, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

"Я думаю, что в ближайшее время будет опубликовано все официально", - сказал митрополит Тихон, отвечая на вопрос о том, к каким выводам пришла церковная комиссия после завершения своей работы.

В настоящее время в РПЦ не решен вопрос признания "екатеринбургских останков" подлинными останками императора Николая II, членов царской семьи и ее окружения. Ранее митрополит Тихон (Шевкунов) сообщил ТАСС, что последнее слово в вопросе признания церковью подлинности "екатеринбургских останков" остается за Архиерейским собором.

Следственный комитет в сентябре 2015 года возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводились антропологическая, генетическая, историческая, судебная экспертизы. К настоящему времени СК России выпустил уже три тома материалов, которые были собраны в ходе расследования. В СК отмечали, что у следствия не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности обнаруженных под Екатеринбургом останков.