Мэр Монреаля ввела режим ЧП из-за штамма "омикрон"

ОТТАВА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти канадского города Монреаль (провинция Квебек) ввели режим чрезвычайного положения из-за распространения омикрон-штамма нового коронавируса. Об этом во вторник сообщила в Twitter мэр города Валери Плант.

"Монреаль объявляет о введении режима чрезвычайного положения, чтобы лучше справиться с турбулентностью, вызванной [распространением] омикрон-штамма", - написала она. Данная мера в мегаполисе вводилась в начале пандемии в 2020 году, но была отменена в августе этого года. Она позволяет городским властям более оперативно принимать решения на местах, не дожидаясь реагирования на ситуацию властей провинции Квебек.

Во вторник в Квебеке зафиксирован абсолютный антирекорд по суточному приросту числа новых инфицированных - более 5 тыс. человек. 18 декабря Плант, которая полностью вакцинирована от ковида, сообщила, что у нее положительный тест на коронавирусную инфекцию. Она находится на самоизоляции.