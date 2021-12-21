{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Мэр Монреаля ввела режим ЧП из-за штамма "омикрон"

Такая мера вводилась в городе в начале пандемии в 2020 году, но была отменена в августе

ОТТАВА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти канадского города Монреаль (провинция Квебек) ввели режим чрезвычайного положения из-за распространения омикрон-штамма нового коронавируса. Об этом во вторник сообщила в Twitter мэр города Валери Плант.

"Монреаль объявляет о введении режима чрезвычайного положения, чтобы лучше справиться с турбулентностью, вызванной [распространением] омикрон-штамма", - написала она. Данная мера в мегаполисе вводилась в начале пандемии в 2020 году, но была отменена в августе этого года. Она позволяет городским властям более оперативно принимать решения на местах, не дожидаясь реагирования на ситуацию властей провинции Квебек.

Во вторник в Квебеке зафиксирован абсолютный антирекорд по суточному приросту числа новых инфицированных - более 5 тыс. человек. 18 декабря Плант, которая полностью вакцинирована от ковида, сообщила, что у нее положительный тест на коронавирусную инфекцию. Она находится на самоизоляции.

Теги
КанадаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Курские власти возобновили массовые мероприятия в учреждениях культуры
При этом учреждения могут заполнять залы только на 50%, а у зрителей должны быть QR-коды, справки о медотводе от прививки против COVID-19 или ПЦР-тест
Читать полностью