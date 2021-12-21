В Тюменской области в 2022 году создадут необходимое число приютов для животных

ТЮМЕНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Требуемое законодательством число приютов для бездомных животных создадут в Тюменской области в 2022 году, все приюты получат статус межмуниципальных, а их количество достигнет четырех. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе прямой линии.

Как ранее сообщили ТАСС в ветеринарном управлении Тюменской области, с начала 2021 года на территории региона установлено 50 неблагополучных пунктов по бешенству, в которых зарегистрировано 66 случаев заболевания среди домашних и сельскохозяйственных животных.

"В 2021 году у нас было обустроено два муниципальных приюта для животных без владельцев. Первый - в Ишиме, который уже начал работу, второй - в городе Ялуторовск, он начнет эксплуатироваться с января 2022 года. В Тобольске и Тюмени такие приюты работают, но все они в следующем году будут работать как межмуниципальные приюты. Это означает, что на территории соседних муниципальных районов будет осуществляться отлов животных без владельцев и [они будут] доставляться в эти четыре приюта", - сказал Моор.

Как добавил губернатор региона, с учетом работы созданных приютов область будет полностью обеспечена необходимым количеством приютов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Свыше 1 300 вопросов поступило к прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором. Чаще всего жители поднимали темы ЖКХ, строительства и архитектуры, благоустройства, социального обслуживания и защиты, а также новой коронавирусной инфекции.