Почти 200 мест закроют в ковидных госпиталях Тульской области

ТУЛА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Тульской области приняли решение сократить число мест в инфекционных госпиталях региона с 1 866 до 1 676 в связи улучшением обстановки с коронавирусом. Более 33% коечного фонда остается свободным, сообщила во вторник пресс-служба облправительства по итогам заседания оперативного штаба.

"Заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков доложил, что на 21 декабря в регионе развернуто 1 866 коек, из них занято 1 245, свободно 621. До конца недели запланировано сокращение коечного фонда на 65 мест. <...> Кроме того, планируется закрытие ковидного госпиталя "Слободка". Коечный фонд составит 1 676 мест", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в период с 13 по 19 декабря в области зарегистрировали 1 630 случаев заражения коронавирусом, что на 2% ниже уровня предыдущей, снижение заболеваемости отмечается как среди взрослых, так и среди детей. Уровень вакцинации групп работников, подлежащих обязательной вакцинации, превышает 80%, при этом вспышек заражения на промышленных предприятиях не регистрируется. "В ближайшее время мы не собираемся вводить никаких дополнительных ограничений. Эпидемиологическая ситуация в области находится на постоянном контроле", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Дюмина.

Всего в Тульской области с начала пандемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф на 21 декабря, выявлено 72 940 случаев заражения коронавирусом, в том числе 212 - за последние сутки. Выздоровели 64 280 человек, 4 137 пациентов умерли.