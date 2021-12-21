Ранее осужденным лихачам на дорогах при нарушении ПДД грозит до трех лет тюрьмы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению законопроекта о введении уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения поддержал поправку, согласно которой ранее судимым по этой уголовной статье лихачам за очередное серьезное нарушении ПДД грозит до трех лет тюрьмы. Текст документа размещен в думской электронной базе во вторник.

Согласно поправке, лицам, имевшим судимость за превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от двух до трех лет. Санкции также предусматривают исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Преступникам может также грозить ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

В первом чтении Госдума приняла законопроект на пленарном заседании во вторник. Документ предусматривает, что уголовная ответственность будет наступать в том числе за превышение скорости на величину более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав. Штраф в таком случае составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух. Такое преступление также будет наказываться обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами на срок до двух лет или же лишением свободы на срок до двух лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. При этом новые нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.