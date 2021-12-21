Памятный знак погибшим рыбакам с судна "Онега" установят в мурманском храме Спаса на Водах

МУРМАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Памятный знак с именами 17 погибших моряков с траулера "Онега", который затонул в декабре 2020 года в Баренцевом море, установят в храме Спаса на Водах в Мурманске в конце декабря. Об этом сообщили во вторник в Министерстве информационной политики Мурманской области.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло в Баренцевом море у Новой Земли 28 декабря 2020 года. Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось только двоим. Поиски членов экипажа судна были прекратились 4 января.

"Памятный знак с именами 17 погибших моряков с траулера "Онега" будет временно установлен в храме Спаса на Водах в Мурманске в годовщину со дня трагедии, 28 декабря", - говорится в сообщении. В Мининформе уточнили, что в этот день в храме пройдут богослужения, а памятный знак будет доступен для всех, кто захочет почтить память рыбаков.

В гибели экипажа траулера "Онега" следователи подозревают заместителя руководителя компании-судовладельца, которому капитан судна, находясь на промысле в акватории Баренцева моря, сообщил о сложной погодно-климатической обстановке и постоянном процессе обледенения судна. По информации следствия, зампредседателя Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина в нарушение требований должностной инструкции не принял решение о запрете промысла, не дал распоряжение капитану на его прекращение и уход в убежище, что повлекло трагические последствия. Сейчас фигурант уголовного дела находится под домашним арестом.