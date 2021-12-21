Акция протеста против ковид-сертификатов в Бухаресте переросла в беспорядки

БУХАРЕСТ, 21 декабря. /ТАСС/. Акция протеста, организованная во вторник парламентской партией Альянс за объединение румын (АОР) против намерения правительства Румынии расширить сферу действия зеленого ковид-сертификата, переросла в беспорядки. Об этом сообщило агентство AGERPRES.

Депутаты этой партии в ходе обсуждения проекта нормативного акта во вторник на заседании Палаты депутатов (нижней палаты парламента) бурно выступали против законопроекта об обязательном зеленом сертификате для прихода на работу. Они называли сертификат неконституционным и утверждали, что принятие законопроекта приведет к хаосу, так как многие госслужащие не сделали прививки от COVID-19 и, соответственно, не имеют этого документа.

Одновременно возле парламента около 1,5 тыс. сторонников АОР проводили манифестацию протеста против зеленого сертификата. В определенный момент группа манифестантов прорвалась к зданию, сломав ограждение, а других туда провезли на своих машинах парламентарии АОР. Во внутреннем дворе парламента оказалось около сотни протестующих. Жандармы не допустили их проникновения в здание, однако манифестанты забрызгали краской находившиеся во дворе машины дипломатов США и Японии. После этого участники акции отправились к штаб-квартире правительства, где также выразили протест против зеленого сертификата.

Представитель бухарестской жандармерии Кэтэлин Стегэрою заявил, что "манифестация была мирной, а ситуация была под контролем". Он добавил, что участники и организаторы акции протеста, которые нарушили действующие нормы закона, будут выявлены и наказаны.

Альянс за объединение румын - оппозиционная националистская партия. Лидеры АОР называют свою партию консервативной и патриотической, однако многие считают ее антидемократической и экстремистской. На последних парламентских выборах в декабре 2020 года Альянс за объединение румын набрал 9,08% голосов, заняв четвертое место среди прошедших в парламент пяти партий.