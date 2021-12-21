Школьные автобусы отменили в Севастополе из-за снегопада

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Транспорт 22 декабря не будет работать для школьников Севастополя, которых организованно довозят до школ, из-за непогоды, но уроки пройдут в дистанционном формате, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городского правительства

21 декабря в городе возникли пробки из-за снегопада и гололедицы, вызванных перетоком арктических холодных воздушных масс. Коммунальные службы привлекли около 30 единиц техники к очистке дорог, еще более 700 заняты уборкой дворов.

"В связи с ухудшением погодных условий и для обеспечения безопасности детей принято решение 22 декабря не осуществлять подвоз детей в школы. Для таких учащихся обучение будет организовано с использованием электронных средств обучения. Для остальных - очно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "решение о сокращении времени учебных занятий и изменении графика второй смены будут приниматься директорами общеобразовательных организаций в зависимости от ситуации на дорогах".

"Собрал общегородской оперативный штаб. Повестка очевидна - отвратительная работа коммунальщиков, дорожников и муниципалитетов сегодня ночью и утром. Сегодня ночью ожидаются заморозки. При подобной организации работы город будет парализован. Оправдания слушать не стал. Задача - приступить к работе в 20.00, к утру приготовить город к нормальной жизнедеятельности", - написал на своей странице "ВКонтакте" губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что "поручил мобилизовать все ресурсы и работать на общую задачу, а не в своей "зоне ответственности", при том, что и это сделано было "спустя рукава". "Мы не на севере живем, и справляться со снегопадом нам приходится от силы две-три недели в году. ГИБДД и МЧС окажут максимальное содействие городским службам и муниципалитетам. Также поручил Севэнерго увеличить количество рембригад и оперативнее реагировать на проблемы с аварийными отключениями", - добавил Развожаев.