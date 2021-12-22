Самая долгая экспедиция вдоль границ России завершилась в горах Сочи

СОЧИ, 22 декабря. /ТАСС/. Экспедиция "Россия-2021" вдоль границ России, которая стартовала 3 марта у образовательного центра "Сириус", завершилась в горах Красной Поляны в Сочи. За 292 дня участники экспедиции прошли, проехали и проплыли более 35 тыс. км и посетили почти 50 приграничных регионов, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, член совета Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Константин Мержоев на встрече во вторник с участниками экспедиции на курорте Красная Поляна.

"Россия-2021" - это проект Русского географического общества, Федерации спортивного туризма России и Министерства просвещения России. Его реализуют с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества. Поддерживают группу образовательный центр "Сириус", курорт Красная Поляна, авиакомпания Utair, Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова.

"Путешествие длилось 292 дня, мы шли пешком, ехали на велосипедах, плыли. Жили по три человека в палатках. Преодолели более 35 тыс. км, посетили почти 50 приграничных регионов. Сегодня завершили ее в Красной Поляне", - сказал Мержоев.

Группа состояла из девяти человек, во время экспедиции один из них выбыл. В состав вошли руководитель группы Константин Мержоев, хронометрист Елена Галко, оператор Александр Кащеев, ремонтник Федор Усенко, все они из Краснодарского края. Также в состав экспедиции вошли геоморфолог Егор Туляков, журналист Рустам Сиразетдинов, медик Александр Коновалов, блогер Никита Ярков. Участниками дополнительных составов стали Виктор Попов и Олег Катышев, Юрий Дерезюк и Андрей Паршин.

Путешествие началось с федеральной территории Сириус, продолжилось в Крыму, Ростовской, Белгородской, Курской областях и далее по приграничным регионам. Через три месяца команда дошла до Арктики. Завершили экспедицию в горах Красной Поляны. "Главные сложности - это погодные условия. И велосипеды ломались часто. Но наша цель того стоила, мы хотели показать, что Россия - свободная и счастливая страна. Я могу рассказать почти про каждую страну мира и точно говорю - Россия свободна в плане путешествий", - добавил Мержоев.

За время экспедиции к группе присоединялись школьники из регионов. Для них проводили просветительские мероприятия, их брали с собой в походы, длились они в среднем по полдня. Как сказал ТАСС начальник штаба экспедиции и координатор проекта председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка, теперь предстоит просветительский этап экспедиции: запланированы встречи, выставки, издание книги и монтаж документального фильма. Его снимали в экспедиции два оператора.