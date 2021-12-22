Филиал Русского музея планируют открыть в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Филиал Русского музея планируют открыть в центре Ярославля в историческом здании XVIII века. Об этом сообщила ТАСС секретарь ярославского регионального отделения партии "Единая Россия" Ольга Хитрова.

"Михаил Яковлевич (врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев - прим. ТАСС) прорабатывает вопрос вместе с Русским музеем. Они будут добиваться получения финансирования на ремонт здания на Советской площади - оно уже несколько лет находится в замороженном состоянии, разрушается памятник архитектуры. Когда здание будет восстановлено, там будет возможно размещение филиала Русского музея", - сказала Хитрова.

По ее словам, о планах по открытию филиала Русского музея Евраев проинформировал депутатов "Единой России" во время встречи в областной думе. Сроки реализации проекта пока не назывались.

Ремонт необходимо провести в бывшем здании присутственных мест и Губернского правления, построенном в 80-е годы XVIII века. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, оно находится на Советской площади рядом с церковью Ильи Пророка, возведенной в XVII веке. Исторический центр Ярославля внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В августе 2017 года на базе Ярославского художественного музея открылся Культурно-выставочный центр Русского музея. В первой экспозиции центра были представлены 50 произведений живописи и графики Николая Рериха, в 2018 году прошла выставка Зинаиды Серебряковой. В 2019 году в культурно-выставочном центре Русского музея проходила выставка Архипа Куинджи, она стала самой посещаемой за последнее время, на ней побывали более 49,5 тыс. человек. В настоящий момент в центре работает выставка живописных произведений Константина Коровина.