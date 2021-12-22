В компании заявили, что ЧП на газопроводе под Чебаркулем не повлияло на газоснабжение

ТАСС, 22 декабря. Возгорание на отводе газопровода в Челябинской области не повлияло на газоснабжение потребителей, оно осуществляется в полном объеме. Об этом сообщили ТАСС в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

"Произошел инцидент, ни один потребитель не пострадал. Газоснабжение потребителей ведется в полном объеме, оно не прекращалось", - сказали в компании.

Там уточнили, что произошла разгерметизация, вследствие чего поврежденный участок газопровода был оперативно отключен, в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что отвод от магистрального газопровода загорелся Чебаркульском районе. В 06:55 (04:55 мск) горение было ликвидировано.