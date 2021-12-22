"Точки роста" откроют в 23 школах сел и малых городов Хабаровского края в 2022 году

ХАБАРОВСК, 22 декабря. /ТАСС/. Центры образования "Точки роста" появятся в 23 школах небольших населенных пунктов Хабаровского края в будущем году. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра образования и науки региона Юлия Зотова.

"Для создания равных условий получения качественного образования на базе 25 школ, расположенных в сельской местности и малых городах 12 муниципальных районов, [в 2021 году] открыты центры естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". В 2022 году будут открыты еще 23 центра в 13 территориях", - сказала Зотова.

"Точки роста" оснащены оборудованием для изучения основ робототехники, механики, программирования, программ дополнительного образования в технической и естественно-научной сферах. В школах с такими центрами появляется больше возможностей для более эффективной подготовки детей к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах, соревнованиях, для развития проектной и исследовательской деятельности. Педагоги могут повышать в таких центрах уровень профессиональных навыков. Основная задача проекта - повысить доступность качественного образования детям вне зависимости от их проживания - как в городах, так и в селах.

"Точки роста" создаются по проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование". По этому же проекту ведется строительство школ. Так, по словам Зотовой, в регионе в этом году завершено строительство пристройки на 20 мест к школе в селе Бриакан района имени Полины Осипенко, в настоящее время ведется подготовка документов на ввод объекта в эксплуатацию. Кроме этого завершается строительство школы на 300 мест в селе Найхин Нанайского района. "В 2022 году - завершится строительство пристройки на 250 мест к существующему зданию школы № 1 в городе Вяземский, начнется строительство школы на 150 мест в селе Сусанино Ульчского района, а также в рамках концессионных соглашений - строительство двух школ в Хабаровске на 1,1 тыс. мест каждая", - сказала собеседница агентства.

Кадровый потенциал и поддержка родителей

В рамках нацпроекта внимание уделяется и такому важному аспекту, как развитие кадрового потенциала отрасли образования. Для этого в сентябре в Хабаровске был открыт Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Работа учреждения направлена на создание условий для расширения профессиональных знаний педагогов и управленческих кадров. Центр позволит оказывать педагогам и руководителям образовательных организаций адресную помощь.

Поддержка по нацпроекту оказывается и родителям. Зотова уточнила, что для повышения компетентности каждого родителя в вопросах воспитания детей, а также для создания модели индивидуального психолого-педагогического сопровождения Хабаровским центром развития психологии и детства "Псилогия" за год оказано 10 тыс. консультаций родителям детей от 0 до 18 лет и очно, и дистанционно. В 2022 году планируется провести еще столько же консультаций.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.