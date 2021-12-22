Облачная погода, гололедица и до 20 градусов мороза ожидаются в Москве 22 декабря

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 20 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 18-20 градусов мороза. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус 21 градуса.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 23 - минус 18 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 24 градуса.