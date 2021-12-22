Вертолетные экскурсии для туристов запустят в Бурятии в 2022 году

УЛАН-УДЭ, 22 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Баргузин" совместно с Министерством туризма Бурятии и местными туроператорами впервые запустят коммерческие вертолетные экскурсии, они начнутся в феврале 2022 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"В Бурятии запустят вертолетные экскурсии для туристов. Первые туристические маршруты для жителей и гостей республики на воздушном судне Ми-8АМТ будут доступны для покупки в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

По словам главы Минтуризма республики Алдара Доржиева, этот проект - хорошая возможность показать туристам красоту Бурятии с воздуха. "Мы будем развивать новые туристические направления и сможем показать нашим гостям красоту Бурятии с высоты птичьего полета", - приводит пресс-служба его слова.

Сертификат на право осуществлять летную программу АО "АК Баргузин" получил 1 ноября 2021 года. Получение сертификата коммерческого воздушного перевозчика позволяет авиакомпании совместно с правительством Бурятии развивать в регионе туристические воздушные перевозки и решать задачи по повышению транспортной доступности в республике и соседних регионах.

"Наши туроператоры сами опробуют 28 декабря вертолетное путешествие и составят программу экскурсий над городом Улан-Удэ и по другим туристическим направлениям республики. Также в ближайшее время <...> будет определена длительность и стоимость полетов", - добавили в Минтуризма Бурятии.

Туризм - одна из ведущих отраслей экономики Бурятии, главной точкой притяжения в республике является озеро Байкал, также популярны у любителей активного туризма горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. До пандемии республику ежегодно посещали до 600 тыс. официально зарегистрированных туристов, по неофициальным данным - около 1 млн человек, в том числе приезжающие для отдыха "дикарями". В 2020 году для развития внутреннего туризма была запущена программа чартерных полетов в Бурятию. За два летних и один зимний сезон в республике, на восточном берегу Байкала, побывали около 5 тыс. туристов из разных регионов России.