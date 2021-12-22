Эксперт отнес к конспирологии версию об искусственном происхождении "омикрона"

"Мне кажется, что, когда люди говорят об искусственном происхождении этого "омикрона", - это просто чистой воды конспирология, и только. Мне кажется, эта теория никому не помогает", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Чумаков отметил, что в структуре нового штамма нет ничего необычного, это "можно было предсказать заранее". "Причем известно, откуда он взялся. Он был выделен от человека, который болен СПИДом, то есть количество мутаций <...> вполне легко объясняется тем, что человек не имеет иммунной системы", - пояснил эксперт.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 106 государствах. С 20 октября по 19 декабря "омикрон" был выявлен в 1,6% случаях при секвенировании. В мире продолжает доминировать дельта-штамм, обнаруженный за этот период в 96% образцов биоматериала.