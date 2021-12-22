Жителей Краснодара попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Администрация Краснодара попросила жителей города отказаться от поездок на личном автотранспорте из-за сильного снегопада. Об этом говорится в сообщении мэрии города.

Утром в среду в Краснодаре начался сильный снегопад. В настоящее время снег лежит на улицах города, коммунальные службы приступили к его уборке. Согласно сервису "Яндекс карты", пробки достигают 10 баллов.

"Просим водителей по возможности отказаться от использования личного транспорта и воспользоваться общественным. Прежде всего тех, кто еще не поменял летнюю резину на зимнюю. Автобусы, трамваи, троллейбусы и автобусы коммерческих перевозчиков вышли на маршруты и работают в штатном режиме. Позаботьтесь о безопасности своей и своих близких, вызовите такси или воспользуйтесь общественным транспортом. Также напоминаем о необходимости соблюдения правил дорожного движения", - приводит пресс-служба слова директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова.

Уточняется, что снег начал идти в шесть утра. С основных магистралей, мостов и путепроводов его убирает 21 единица спецтехники.

"Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта работают в усиленном режиме, круглосуточно отслеживают ситуацию, в том числе с движением трамваев, троллейбусов и автобусов. Сейчас ситуация на городских дорогах штатная - нет серьезных заторов, не зарегистрировано серьезных дорожно-транспортных происшествий", - отметили в пресс-службе.

Также уточняется, что по прогнозам, снег будет идти до 9 часов утра. В целом же, по прогнозам синоптиков, в среду в Краснодаре ожидается до минус пяти и снегопады.