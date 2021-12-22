Власти Тайшета рассчитывают на прирост населения в связи с открытием алюминиевого завода

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Власти города Тайшета Иркутской области, где 17 декабря открылся алюминиевый завод, рассчитывают, что с появлением предприятия и новых рабочих мест снизится отток населения, которое сейчас предпочитает переезжать в более крупные населенные пункты. Об этом сообщил ТАСС глава Тайшета Александр Заика.

"Мы находимся на границе Красноярского края и Иркутской области. У нас молодежь уезжает кто в Иркутск, кто в Красноярск. Тайшет - такая точка, с которой и БАМ начинается, и на Абакан идет дорога, и на север, и на юг, и во Владивосток. У нас очень хорошее местоположение, и дети у нас уезжают в университеты учиться. А сейчас, я думаю, начнут оставаться, будут заканчивать университеты в Иркутске, Красноярске и возвращаться домой", - сказал глава города.

Он сообщил, что компания "Русал", которой принадлежит завод, также организовала подготовку кадров в тайшетском техникуме. Там открыли несколько групп профильного обучения.

Как рассказал собеседник агентства, в Тайшете, где проживают 33 тыс. человек, в связи с подготовкой к запуску и открытием нового завода уже наблюдается прирост населения, так как приехали специалисты с других алюминиевых заводов, чтобы помогать местным работникам и обучать их. Власти рассчитывают, что некоторые из приезжих останутся жить в Тайшете. Всего на заводе будут работать больше 1 тыс. человек, сейчас, по словам главы города, там трудятся около 800 человек, примерно половина из них - местные жители.

Тайшет - город на западе Иркутской области в 700 км от Иркутска и 400 км от Красноярска. Является крупным железнодорожным узлом. Был основан в связи со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали.

О заводе

"Русал" ввел первую очередь Тайшетского алюминиевого завода мощностью 428,5 тыс. тонн в год 17 декабря 2021 года. Инвестиции в проект составили порядка 100 млрд рублей, из которых 30 млрд рублей пришлось на заемные средства от ВТБ и 15 млрд рублей - от Газпромбанка. Строительство предприятия велось с 2006 года. "Русал" примет решение о строительстве второй очереди предприятия в Тайшете к 2024 году.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.