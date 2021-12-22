Ночь на 22 декабря в Москве стала самой холодной за последние 54 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ночь на среду стала самой холодной за 54 года для этой даты. В 1967 году 22 декабря температура опустилась до 22,8 градусов, в минувшую ночь - до 22,2 градусов. Об этом в среду в "Инстаграме" сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшей ночью полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. В Москве на базовой городской метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до минус 22,2 градусов, в центре города, на Балчуге - минус 19,6, в Строгино - минус 22, в Тушино и Бутово - минус 22,9 градуса. Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года (в 1967 году минимальная температура составила минус 22,8 градуса)", - написал Тишковец.

По данным синоптика, в Новой Москве воздух остыл до 25,1 градусов мороза. В Подмосковье самая морозная погода наблюдалась в Черустях (минус 28,8 градуса).

Тишковец напомнил, что "согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов". Данные ограничения коснутся жителей Новой Москвы, Солнечногорска, Сергиева Посада, Талдома, Электростали, Электроуглей. "Черусти тоже входят в этот список, но в этом населенном пункте могут остаться дома также ученики средних классов, для которых ограничение по температуре воздуха наступает при 26-28 градусах мороза", - добавил синоптик.