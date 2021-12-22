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Казанский университет работает в обычном режиме на фоне сообщений о задержании ректора

Информация о задержании Ильшата Гафурова появилась в местных СМИ
Здание Казанского федерального университета Gorshkov Igor/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание Казанского федерального университета
© Gorshkov Igor/Shutterstock/FOTODOM

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Казанский федеральный университет (КФУ) работает в прежнем режиме на фоне сообщений о возможном задержании ректора Ильшата Гафурова, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Официальной информации нет. Никак не можем прокомментировать. Университет работает в прежнем режиме", - сообщили в КФУ.

Сообщения о задержании ректора появились в среду в местных СМИ. В правоохранительных органах региона не смогли прокомментировать ТАСС эту информацию.

Ильшат Гафуров возглавил КФУ в 2010 году, весной прошлого года он вступил на новый пятилетний срок.

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