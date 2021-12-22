Горнолыжный сезон открыли в горах курорта "Роза Хутор"

СОЧИ, 22 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный сезон стартовал на курорте "Роза Хутор" в горах Сочи. Для катания доступны шесть трасс, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы курорта Татьяна Онготоева.

"Курорт открывает зимний сезон по плану - 22 декабря. В связи с погодными условиями в день старта зимнего сезона 2021-2022 для катания открылась часть трасс на Северном склоне. Сейчас работают следующие трассы: Б-52, "Плато", "Шале", "Роза Стар" и "Роза Блейд" (до Плато), "Тритон", - сказала она.

Также приступили к работе пять канатных дорог: "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский Экспресс" до 1600 м, а также "Квартет" и "Шале".

К этому сезону курорт расширил зону катания до 105 км, открыв две новые трассы. В районе пересадки канатных дорог "Волчья скала", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс" за счет демонтажа тоннеля образована просторная открытая площадка. Таким образом транспортное соединение между тремя канатными дорогами будет более комфортным, подчеркнули на курорте.

Ранее курорт сообщал, что откроет сезон 17 декабря, но в горах Сочи потеплело и старт катания сдвинули на 25 декабря. Последние несколько дней в горах идет снег, это позволило приступить к катанию.