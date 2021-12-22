Движение автобусов приостановили из-за непогоды на всех дорогах Курганской области

ТАСС, 22 декабря. Движение автобусов приостановлено из-за снегопада и плохой видимости на всех автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения в Курганской области. Об этом сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по региону.

"С 12:30 (10:30 мск) <…> 22 декабря в Курганской области принято решение о введении временного ограничения для движения пассажирского транспорта на всех автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения Курганской области. <…> О времени и дате снятия введенных ограничений будет сообщено дополнительно. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно осторожными на дорогах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий организовано взаимодействие ведомства с ГУ МЧС России по Курганской области. "Осуществляется постоянный мониторинг состояния проезжей части. Дорожно-эксплуатационными организациями принимаются меры по устранению недостатков в содержании дорог и ликвидации последствий снегопада", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее ФКУ Упрдор "Южный Урал" сообщал об ограничении движения автобусов с 55 по 259 км трассы Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, а также с 125 по 356 км трассы Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган.