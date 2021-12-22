Липецкая область с ноября вдвое снизила число коек для пациентов с ковидом

ТАСС, 22 декабря. Медики Липецкой области с ноября вдвое сократили число коек в ковидных отделениях региона - с 3 100 до 1 500 мест. Уменьшение числа коек связано со снижением в 2,6 раза случаев госпитализации пациентов с ковидом, сообщила ТАСС в среду представитель пресс-службы администрации региона.

"На данный момент в восьми инфекционных госпиталях [создано] 1 500 коек, занято 953 койки, 36,5% - свободный коечный фонд", - сказала она.

На 1 ноября в Липецкой области в ковидных отделениях региона было обустроено 3 100 койко-мест, на которые были госпитализированы 2 500 человек. Как добавила представитель пресс-службы, на 22 декабря в Липецкой области от ковида привиты 686 016 человек, в том числе двукратно 656 140, всего планируется привить 80% взрослого населения, или 730 008 человек - в настоящее время план выполнен на 89,88%. Ревакцинацию прошли более 174 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 81 842 случая заражения коронавирусом, выздоровели 74 962 человека, 2 680 умерли. В регионе действует система QR-кодов для предприятий общепита, учреждений культуры, отменены массовые мероприятия, введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, в том числе сферы образования, здравоохранения, общественного транспорта, социальных услуг, ЖКХ.