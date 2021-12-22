Володин назвал недопустимым уход регулярных нарушителей ПДД от ответственности

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ситуации, когда лихачи на дорогах регулярно нарушают правила и не несут ответственности до наступления тяжелых последствий, недопустимы, теперь за злостные нарушения им будет грозить уголовная ответственность. Об этом в среду в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума в среду приняла закон о введении уголовной ответственности за многократные нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости более 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута.

"Практически каждую неделю мы с вами видим из средств массовой информации, что по вине лихачей, мажоров на дорогих автомобилях люди становятся инвалидами, погибают. Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Зачастую ради "хайпа" в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих", - написал спикер.

По его словам, "ситуации, когда лихачи регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, недопустимы", в связи с чем для Госдумы было важно принять закон до конца года.

Володин напомнил, что депутаты "ужесточили наказание для злостных нарушителей, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и были лишены водительских прав". "За это может грозить уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы. Для тех, кто уже ранее имел судимость за такое преступление, ответственность составит до трех лет лишения свободы", - уточнил он.

"В планах также проработать другие меры воздействия на лихачей и внести соответствующие законодательные изменения", - заключил председатель Госдумы.