Программу лекарственного обеспечения онкопациентов расширят в Москве в 2022 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Программа лекарственного обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями будет расширена в будущем году. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин, выступая на заседании Мосгордумы.

"В 2022 году будет существенно расширена программа лекарственного обеспечения онкологических пациентов: современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие десятью различными видами рака", - сказал Собянин. Он подчеркнул, что именно на эти диагнозы в совокупности приходится 90% пациентов.

Собянин также поблагодарил депутатов столичного парламента за поддержку предложений по увеличению финансирования программы. "Новые лекарства и методы лечения будут и в дальнейшем максимально оперативно внедряться в Москве", - заметил градоначальник.

В этой связи он напомнил, что власти мегаполиса несколько лет назад только планировали цифровую трансформацию здравоохранения. Сегодня же, по словам мэра, ключевые цифровые сервисы уже работают.

"Доступ к электронной медицинской карте открыли более 7 млн москвичей, а вы помните, сколько было сомнений и разговоров, что это никому не нужно", - сказал Собянин. Он подчеркнул также, что использование "цифрового зрения" стало стандартом при расшифровке томографических снимков.

"С помощью системы клинических подсказок врачи поставили более 2,5 млн диагнозов и выписали более полумиллиона направлений на диагностику", - проинформировал мэр. Он также напомнил, что недавний опыт пандемии показал, как "цифра" реально экономит время врачей, позволяет им сосредоточиться на главном - оказании помощи пациентам". "И улучшает работу здравоохранения в целом", - заключил Собянин.