Донорам костного мозга в России оплатят проезд до больницы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о бесплатном проезде доноров костного мозга и стволовых клеток к месту забора биоматериала. Об этом ТАСС сообщил в среду председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, сейчас рассматривается в Госдуме. Перед вторым чтением в него внесут ряд уточняющих поправок, в числе которых и эта, отметил Груздев.

"Инициатива в том числе расширяет и системно закрепляет права живого донора. В частности, предусматривается финансовое обеспечение за счет бюджета расходов на проезд донора костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток к месту забора КМиГСК и обратно", - пояснил Груздев.

По его словам, предусматривается, что трансплантация органов или тканей человека возможна только с информированного добровольного согласия реципиента. При этом человек должен быть предупрежден о возможных осложнениях для его здоровья. Если реципиент не достиг совершеннолетия или признан недееспособным, то пересадка осуществляется только при наличии информированного добровольного согласия одного из его родителей или иного законного представителя, добавил Груздев.

"Также проектом предусматривается создание Федерального регистра, содержащего сведения о живых донорах, реципиентах и лицах, которые изъявили согласие стать донорами костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток", - резюмировал он.