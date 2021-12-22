На Сахалине выбрали концепцию города Экополиса

ТАСС, 22 декабря. Победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции нового города Эколописа в Сахалинской области стал консорциум под лидерством архитектурной студии IND architects, сообщила в среду студия.

"В проекте мы учли уникальную экосистему острова Сахалин и бережно с ней взаимодействуем. Здесь появится новый - экологически, социально и экономически эффективный и устойчивый город. Мы даем городу инструменты, чтобы стать интеллектуальным центром и драйвером экономического роста региона", - приводятся в сообщении слова генерального директора IND architects Амира Идиатулина.

Создание Экополиса планируется в границах города Корсакова, в 35 км от Южно-Сахалинска, ориентировочный объем инвестиций составляет 322,8 млрд рублей. Победившая концепция заключается в создании компактного города с малоэтажной застройкой - до семи этажей. При строительстве Экополиса максимально сохранят существующий ландшафт, будут использованы современные энергосберегающие технологии и беспилотный транспорт.

В Экополисе появятся общественно-культурная и деловая зоны, инновационно-технологический кластер и мультимодальный логистический комплекс - для этого реконструируют существующий порт, который станет основой экономики Экополиса. В городе построят университетский кластер, где будут обучаться до 9 тыс. студентов. Предполагается, что уже к 2030 году в Экополисе создадут 20 тыс. рабочих мест, а постоянно в городе будут жить до 25 тыс. человек.

Вместе с IND architects над проектом работали Knight Frank (Россия), John Thompson & Partners (Великобритания), SPI Planning Group (Россия), Concrete Jungle (Россия), HPBS (Россия), DA! Architects (Китай), Royal HaskoningDHV (Нидерланды). Архитектурная студия IND architects основана в 2008 году. Ее специализация - градостроительное развитие территорий, мастер-планирование, проектирование жилья, социальных и образовательных объектов, редевелопмент и ревитализация промышленных территорий и объектов. В портфолио студии свыше 90 проектов мастер-планов, проектов комплексного развития территорий, жилых и коммерческих объектов

Конкурс на разработку концепции Экополиса стартовал в мае 2021 года, заявки подали 22 консорциума, объединившие 73 компании из 12 стран. Заказчики конкурса - Корпорация развития Сахалинской области и министерство архитектуры и градостроительства региона, организатор - Агентство стратегического развития "Центр".