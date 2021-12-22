Издатель книги "Люди Путина" удалит фрагменты, из-за которых Абрамович подал иск

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Британское издательство HarperCollins, выпустившее весной прошлого года книгу "Люди Путина" (Putin's People), согласилось удалить из будущих изданий все фрагменты, которые послужили причиной судебного иска со стороны российского предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом говорится в заявлении представителей бизнесмена, опубликованном на сайте принадлежащего ему лондонского футбольного клуба "Челси".

В нем отмечается, что автор книги, бывший московский корреспондент газеты Financial Times Кэтрин Белтон, равно как и само издательство, принесли свои извинения Абрамовичу за содержащиеся в публикации неточности. "Мы рады, что HarperCollins и автор извинились перед Абрамовичем и согласились внести правки в книгу, удалив несколько лживых утверждений о нем. Эти заявления не были подкреплены доказательствами и, разумеется, не соответствовали действительности", - указывается в тексте.

Как напомнили представители бизнесмена, спор был урегулирован после того, как в ноябре Высокий суд Лондона признал клеветническими утверждения о том, что Абрамович приобрел клуб "Челси" по "указанию из Кремля". "В общей сложности в результате поправок по согласованию [сторон] было удалено или исправлено более 1,7 тыс. слов", - подчеркивается в сообщении.