"Зеленый водород": настоящее и будущее низкоуглеродной энергетики РФ

Планы по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России включают в себя не только строительство солнечных и ветроэлектростанций, но и внедрение технологий выработки "зеленого" водорода, который в ближайшем будущем станет одним из ключевых элементов достижения целей по углеродной нейтральности. О снижении углеродного следа, возможности занять нишу на глобальном рынке низкоуглеродного водорода и участии в этих проектах компании "Роснано" - в материале ТАСС

Развитие возобновляемой энергетики в России идет в русле мировых трендов на увеличение доли ВИЭ в энергобалансе. Частный бизнес и госкомпании вкладывают в экологически чистую генерацию серьезные ресурсы. Самая "зеленая" компания в стране - "Роснано", которая начала заниматься развитием ВИЭ в России в ту пору, когда отношение к этим источникам энергии было еще совсем консервативным. Механизмом стимулирования развития возобновляемой энергетики в России служат две утвержденные правительством программы поддержки ВИЭ. Первая рассчитана до 2024 года, вторая действует в период 2025–2035 гг. Предполагается, что в стране в рамках этих программ будет введено около 15 ГВт ВИЭ в солнечной, гидро- и ветрогенерации.

Описание Бичурская солнечная электростанция, мощность 10 МВт. © Пресс-служба ГК "Хевел"

Несмотря на столь значительную величину вводов, доля "зеленой" электроэнергии ВИЭ в энергобалансе составит не более 4% к 2035 году. Согласно международному опыту, при доле ВИЭ не более 10–15% нет необходимости в использовании каких-либо специальных инструментов балансирования выработки возобновляемых источников в действующей электросетевой инфраструктуре. Смотря в будущее, "Роснано" фокусируется на том, что нужно сегодня достроить в области возобновляемых источников энергии - и по локализации, и по развитию технологий, знаний, компетенций и образования. Так, образованием и подготовкой кадров для ВИЭ в России системно занимается Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано".

Описание Завод по производству башен для ветроэнергетических установок в Таганроге. © Пресс-служба Группы "РОСНАНО"

С помощью энергии ВИЭ можно вырабатывать так называемый "зеленый" водород, являющийся и топливом для самых разных потребителей, и энергоносителем для выработки электроэнергии. Его можно использовать также как элемент накопления энергии для балансирования графиков выработки солнечных и ветроэлектростанций. "Роснано" активно развивает тематику низкоуглеродного, в том числе "зеленого", водорода, поскольку это прямой вклад в уменьшение углеродного следа экономики РФ. Совместно с партнером компания "Роснано" прорабатывает первый в России пилотный проект по производству "зеленого" водорода, использующего энергию строящейся ветроэлектростанции в Мурманской области. Проект должен начать работу в 2024 году. Водород либо "зеленый" аммиак будет производиться на базе щелочного или твердополимерного электролизера в ежегодном объеме не менее 12 тыс. тонн и поставляться потребителю в России и/или Европе в рамках долгосрочных контрактов. Также при координации "Роснано" крупнейшие компании России сформировали рабочую группу по разработке комплексной национальной Программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики РФ. Создаваемая программа позволит в короткие сроки построить новую экспортоориентированную отрасль с существенным мультипликативным эффектом для отечественной экономики, отвечающую на внешнеэкономические вызовы. Создание программы поддержали ключевые министерства и Правительство РФ. Уже в первом квартале 2022 года программа будет готова для представления в Правительство РФ. Ожидается, что она позволит объединить усилия бизнеса, науки и органов власти для развития низкоуглеродной водородной энергетики в России. Компании, участвующие в рабочей группе, прорабатывают возможность формирования некоммерческого профессионального объединения - Российского Водородного Союза. Он будет объединять и представлять интересы крупных российских индустриальных компаний, финансовых институтов, потребителей и научных организаций, заинтересованных в развитии отрасли низкоуглеродной водородной энергетики РФ.

Описание Производство лопастей для ВЭУ на заводе Vestas. © Пресс-служба Группы "РОСНАНО"