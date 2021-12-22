"Зеленый водород": настоящее и будущее низкоуглеродной энергетики РФ

Развитие возобновляемой энергетики в России идет в русле мировых трендов на увеличение доли ВИЭ в энергобалансе. Частный бизнес и госкомпании вкладывают в экологически чистую генерацию серьезные ресурсы. Самая "зеленая" компания в стране - "Роснано", которая начала заниматься развитием ВИЭ в России в ту пору, когда отношение к этим источникам энергии было еще совсем консервативным.
Механизмом стимулирования развития возобновляемой энергетики в России служат две утвержденные правительством программы поддержки ВИЭ. Первая рассчитана до 2024 года, вторая действует в период 2025–2035 гг. Предполагается, что в стране в рамках этих программ будет введено около 15 ГВт ВИЭ в солнечной, гидро- и ветрогенерации.
Несмотря на столь значительную величину вводов, доля "зеленой" электроэнергии ВИЭ в энергобалансе составит не более 4% к 2035 году. Согласно международному опыту, при доле ВИЭ не более 10–15% нет необходимости в использовании каких-либо специальных инструментов балансирования выработки возобновляемых источников в действующей электросетевой инфраструктуре.
Смотря в будущее, "Роснано" фокусируется на том, что нужно сегодня достроить в области возобновляемых источников энергии - и по локализации, и по развитию технологий, знаний, компетенций и образования. Так, образованием и подготовкой кадров для ВИЭ в России системно занимается Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано".
С помощью энергии ВИЭ можно вырабатывать так называемый "зеленый" водород, являющийся и топливом для самых разных потребителей, и энергоносителем для выработки электроэнергии. Его можно использовать также как элемент накопления энергии для балансирования графиков выработки солнечных и ветроэлектростанций.
"Роснано" активно развивает тематику низкоуглеродного, в том числе "зеленого", водорода, поскольку это прямой вклад в уменьшение углеродного следа экономики РФ. Совместно с партнером компания "Роснано" прорабатывает первый в России пилотный проект по производству "зеленого" водорода, использующего энергию строящейся ветроэлектростанции в Мурманской области. Проект должен начать работу в 2024 году. Водород либо "зеленый" аммиак будет производиться на базе щелочного или твердополимерного электролизера в ежегодном объеме не менее 12 тыс. тонн и поставляться потребителю в России и/или Европе в рамках долгосрочных контрактов.
Также при координации "Роснано" крупнейшие компании России сформировали рабочую группу по разработке комплексной национальной Программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики РФ. Создаваемая программа позволит в короткие сроки построить новую экспортоориентированную отрасль с существенным мультипликативным эффектом для отечественной экономики, отвечающую на внешнеэкономические вызовы. Создание программы поддержали ключевые министерства и Правительство РФ. Уже в первом квартале 2022 года программа будет готова для представления в Правительство РФ. Ожидается, что она позволит объединить усилия бизнеса, науки и органов власти для развития низкоуглеродной водородной энергетики в России.
Компании, участвующие в рабочей группе, прорабатывают возможность формирования некоммерческого профессионального объединения - Российского Водородного Союза. Он будет объединять и представлять интересы крупных российских индустриальных компаний, финансовых институтов, потребителей и научных организаций, заинтересованных в развитии отрасли низкоуглеродной водородной энергетики РФ.
Согласно прогнозам по потреблению водорода в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в России целесообразно создание нескольких экспортных кластеров по производству низкоуглеродного водорода в тех регионах, где есть высокий потенциал развития низкоуглеродной генерации, в том числе ВИЭ, а также портовая или газотранспортная инфраструктура для его транспортировки по морю или газопроводу.
В наборе самых эффективных технологий для выработки "зеленого" водорода - источники энергии, использующие силы оншорного и офшорного ветра. Благодаря первой программе поддержки ВИЭ были локализованы оншорные ветроустановки мультимегаваттного класса. Для производства "зеленого" водорода потребуется дополнительно решить задачи локализации оборудования для офшорных ветроустановок, а также технологий по электролизу, хранению и транспортировке этого нового вида топлива.
Объем планируемого в рамках текущих стратегических документов правительства экспорта водорода огромен - от 2 до 12 млн тонн к 2035 году. "Роснано" считает, что может быть обеспечен трансферт из-за рубежа ряда водородных технологий, которые будут востребованы в рамках развития отрасли. Все это потребует значительных кадровых и материальных ресурсов. Также для поставки водорода на экспорт придется использовать суда, имеющие низкий углеродный след.
Формирование новой отрасли потребует значительных инвестиций в создание существенной инфраструктуры энергетики, производства, хранения и транспортировки низкоуглеродного водорода. Большинство технологий и сервисов планируется к локализации в России, что позволит нашей стране получить все необходимые компетенции и технологии для независимого от других стран масштабного развития водородной энергетики.