В Японии всех прибывающих из России будут изолировать на три дня

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Японии с 25 декабря будут направлять на трехдневную изоляцию в карантинных учреждениях всех прибывающих из России для предотвращения распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте секретариата японского кабинета министров.

"Все прибывающие из России с 25 декабря будут на три дня изолированы в карантинных учреждениях. По завершению этого срока они должны будут сдать повторный тест на заражение", - подчеркивается в заявлении.