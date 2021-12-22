В Сириусе появятся восемь школ в течение семи лет

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 декабря. /ТАСС/. Восемь школ, рассчитанные на 8,5 тыс. мест, появятся на федеральной территории Сириус в течение пяти-семи лет. Это позволит обеспечить местами в образовательных учреждениях местных жителей и детей тех резидентов, которые приезжают на федеральную территорию, рассказал ТАСС в среду глава ее администрации Дмитрий Плишкин.

"Мы думаем о том, что будут приезжать резиденты, и число детей будет увеличиваться, для этого нужны восемь школ. Они будут рассчитаны на 8,5 тыс. мест. Мы показываем, что, привлекая резидентов, сразу определяем развитие школьного образования. Проект будет реализовываться в течение пяти-семи лет", - сказал Плишкин.

Он подчеркнул, что в десятилетней перспективе население Сириуса увеличится с 12,5 до 50 тыс. человек. Поэтому важно заранее решить вопрос с социальной инфраструктурой, чтобы не допустить дефицита мест.

22 декабря Сириус отмечает первую годовщину создания федеральной территории. Его создали по распоряжению правительства РФ. Решение было принято после голосования среди местных жителей. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести поселок из состава Сочи и преобразовать его в отдельный муниципалитет. По его результатам также было принято положительное решение.

На территории Сириуса намерены активно развивать науку, образование, спорт, культуру. Для этого будут задействовать олимпийскую инфраструктуру, а также строить новые объекты высочайшего уровня. Например, концертный комплекс с лучшей в мире акустикой, студенческий кампус, современные спортивные и медицинские центры с лабораториями.