В Петербурге представили ранее засекреченный портрет выдающегося разведчика-нелегала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Портрет разведчика-нелегала, офицера советской внешней разведки Бориса Прибыткова представили в среду в Балтийском государственном техническом университете "ВОЕНМЕХ", передает корреспондент ТАСС. Ранее информация о том, как выглядел Прибытков была засекречена, однако к празднованию 101-й годовщины создания Службы внешней разведки эти сведения решили раскрыть.

"Можно сказать, что профессиональные разведчики не ищут славы, подчас и их подвиги и блестяще проведенные операции становятся известны только очень и очень узкому кругу лиц. Поэтому в тех редких случаях, когда это бывает возможным, мы рассказываем, приоткрывая завесу тайны, рассказываем об их судьбе, о жизни этих удивительных людей, людей яркого таланта, острого ума, высокой нравственности, посвятивших свою жизнь служению нашему Отечеству. Один из таких героев - Борис Симонович Прибытков", - сказал на церемонии открытия председатель РИО, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, благодаря Прибыткову создали канал получения сверх секретной информации, которая в свою очередь во многом помогла укрепить обороноспособность нашей страны. Сослуживцы помнят Прибыткина как человека высоко интеллекта и тонкого юмора, что и позволило ему добиться особенно высоких результатов в своей работе.

"Скажу вам откровенно, что раскрытие сведений о разведчике-нелегале, даже уже ушедшем из жизни, это событие неординарное", - добавил Нарышкин.

По словам одного из сослуживцев Бориса Прибыткова, разведчик скончался в почтенном возрасте, не при исполнении служебных обязанностей. Тем не менее остальные подробности о его жизни, такие как страна пребывания, период его работы, перекрытие, которое он использовал, и тем более его каналы связи, остаются пока неизвестными из соображений национальной безопасности.